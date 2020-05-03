صلاح يخرج عن صمته ويكشف حقيقة استغناء ليفربول عنه

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صلاح
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ليفربول

صلاح

خرج النجم المصري محمد صلاح عن صمته وعلق على التقارير الكثيرة التي طالما تحدثت عن رغبة ليفربول في بيعه .

ونشرت شبكة سكاي سبورتس انفوجرافيك للنجم محمد صلاح وعلقت عليه قائلة: البقاء أم البيع؟ .. تغير أدوار اللاعب قد يعني أن ليفربول يحتاج للبحث عن مهاجم جديد.

الطريف أن هذا التقرير لفت نظر صلاح ، وقرر أن يعلق عليه بثلاثة صور تعبيرية ضاحكة .

وعلقت صحيفة ليفربول إيكو ، مؤكدة أن تعليق "صلاح" الساخر يكشف عن ثقته من البقاء مع ناديه بشكل تام.

وأضافت: رد صلاح وهو يضحك ، يعني أن النجم المصري يعرف أين يقف ، ويؤكد استحالة رحيله عن الريدز.

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