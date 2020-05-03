» فنان شهير يعتذر لزوجته بعد إساءته لها بنكتة عجيبة في مسلسل رجالة البيت

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الفنان أحمد فهمي
الفنان أحمد فهمي
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هنا الزاهد

احمد فهمي

اضطر الفنان أحمد فهمي إلى الاعتذار لزوجته الفنانة بعد السخرية منها بشكل مهين داخل إحدى حلقات مسلسله الكوميدي.

و وجه الفنان أحمد فهمي الاعتذار إلى زوجته الفنانة هنا الزاهد بعد سخريته من صوتها في مسلسل "رجالة البيت" الذي يقوم ببطولته مع الفنان أكرم حسني.

وفي إحدى حلقات البرنامج ، قال "فهمي" نكتة لاذعة بشأن صوت زوجته ، حين تحدثت إحدى بطلات المسلسل بصوت أجش ، ليرد فهمي قائلا: عامل زي صوت الرقيقة هنا الزاهد.

ونشر "فهمي" هذا الجزء عبر حسابه بـ"انستجرام" ليعلق قائلا: معلش يا هنا.

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