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إسرائيل.. وفاتان بكورونا ترفعان الإجمالي إلى 229

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أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، السبت، ارتفاع وفيات كورونا إلى 229، إثر تسجيل وفاتين، فيما بلغ إجمالي الإصابات بالفيروس 16 ألفا و185.
وقالت الوزارة، في بيان اطلعت عليه الأناضول، إن 105 من الإصابات في حالة حرجة، يخضع 82 منهم للتنفس الصناعي.
وسجلت إسرائيل، السبت، 84 إصابة بالفيروس، لتكون بذلك أقل حصيلة يومية للإصابات منذ أكثر من شهر.
فيما تماثل للشفاء 9 آلاف و593 شخص، عادوا إلى منازلهم، وفق ذات المصدر.
ومن المقرر أن تناقش الحكومة في جلسة، الأحد، إدخال تسهيلات جديدة على التدابير التي سبق واتخذتها للحد من تفشي كورونا، بهدف العودة تدريجيا للحياة الطبيعية.
وبحسب القناة (13) الخاصة، تشمل خطة أعدتها وزارة المالية، 4 مراحل تبدأ بفتح الأسواق ومراكز التسوق، ثم المراكز المجتمعية، والمحميات الطبيعية والمتاحف.
فيما تشمل المرحلة الثالثة من التسهيلات التي سيتم مناقشتها فتح دور السينما والمسارح وصالات اللياقة البدنية، والطيران لأغراض ضرورية وقاعات المناسبات والمطاعم والحانات، وأخيرا فتح المسابح والمتنزهات المائية والنوادي الليلية. -

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