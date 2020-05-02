» فرنسا.. 166 وفاة بكورونا ترفع الحصيلة لهذا الرقم

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سجلت فرنسا، السبت، انخفاضا كبيرا في المعدل اليومي للوفيات الناجمة عن فيروس كورونا بتسجيل 166 حالة جديدة.
وذكرت وزارة الصحة، في بيان، أن الحصيلة الإجمالية للوفيات إلى 24 ألفا و760 شخصاً.
ويشير هذا الرقم إلى تراجع لافت في وتيرة الوفيات بالفيروس مقارنة مع إحصائيات الأيام السابقة، حيث بلغ هذا المؤشر يوم 28 أبريل/ نيسان المنصرم 367، وفي 29 أبريل 427، وفي 30 أبريل 289، وفي 1 مايو/أيار بلغ 218، بحسب المصدر نفسه.
ولفتت الوزارة إلى "استمرار انخفاض عدد المرضى الراقدين في المستشفيات، حيث تراجعت الحصيلة من 25 ألفا و887 إلى 25 ألفا و827 شخصا".
كما تم تسجيل انخفاض جديد للمصابين في غرف العناية المركزة من 3 آلاف و878 إلى 3 و827، في تراجع مستمر لكلا المعدلين منذ أكثر من أسبوعين.
وفي وقت سابق السبت، قال وزير الصحة الفرنسي أوليفييه فيران، إن البرلمان سيصوت الإثنين على مشروع قانون تمديد حالة الطوارئ الصحية حتى 24 يوليو/تموز المقبل.
ونقل موقع "فرانس 24" المحلي عن فيران، قوله "لقد ناقش مجلس الوزراء مشروع قانون يهدف إلى تمديد حالة الطوارئ الصحية المفروضة في البلاد لمكافحة كورونا والتي بدأت في 24 آذار/مارس الماضي حتى 24 يوليو المقبل".
وحتى مساء السبت، أصاب كورونا أكثر من 3 ملايين و456 ألفا حول العالم، توفي منهم ما يزيد على 243 ألفا، وتعافى أكثر من مليون و102 ألف، وفق موقع "worldometer" المختص برصد ضحايا الفيروس. -

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