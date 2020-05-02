» المتعافون من كورونا حول العالم يتجاوز مليون و100 ألف

02 مايو 2020 - 11:30 م

ارتفع السبت، عدد المتعافين من فيروس كورونا حول العالم إلى مليون و102 ألف و552، وفق معطيات حديثة.



وأظهرت معطيات موقع "Worldometer" المختص في رصد ضحايا الفيروس، أن الولايات المتحدة تصدرت قائمة المتعافين بـ162 ألفا و107.

وجاءت إسبانيا ثانيا بـ146 ألفا و233، تلتها ألمانيا بـ129 ألفا، وإيطاليا بـ79 ألفا و914، والصين بـ77 ألفا و685، وإيران بـ77 ألفا و350، وتركيا بـ58 ألفا و259، ثم فرنسا بـ50 ألفا و212.