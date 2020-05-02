» بريطانيا تعتزم تخفيف قيود الحجر الصحي

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تعتزم الحكومة البريطانية تخفيف إجراءات الحجر الصحي المفروضة لمكافحة فيروس كورونا، بحلول 26 مايو/ أيار الجاري.
جاء ذلك بالتزامن مع ارتفاع عدد وفيات كورونا إلى 28 ألفا و131، إثر تسجيل 621 حالة خلال آخر أربع وعشرين ساعة.
ونقلت صحيفة "صن"، السبت، عن مصدر من مجلس الوزراء لم تسمّه، قوله إن "رئيس الوزراء بوريس جونسون، سيقوم بطرح خطة الحكومة على الجمهور، الخميس المقبل"، مؤكدا أن أن تفاصيل الخطة، لا تزال حاليا قيد التنسيق والتدقيق.
وأضاف المصدر أن "الحكومة ستحتاج إلى بذل جهود كبيرة لبناء الثقة، حيث لا يزال الجميع يشعرون بالخوف.. علينا إقناع الناس بأن العودة آمنة".
وبموجب إجراءات التحفيف، ستسمح السلطات للمواطنين بمغادرة منازلهم بحرية، وفتح أغلب المحلات التجارية المغلقة خلال الحجر الصحي.
وأظهر استطلاع للرأي العام، تم بطلب من الصحيفة، أن ثلثي البريطانيين يعانون من "كورونا فوبيا" ويشعرون بقلق كبير في أماكن تجمع أناس كثيرين بما في ذلك النقل العام، ويخشون إرسال أطفالهم إلى المدارس.
ويخشى بعض أعضاء الحكومة، من أن إلغاء الحجر بشكل مبكر، قد يسبب موجة ثانية من الوباء، ما سيجلب ضررا أكبر للمستشفيات والمؤسسات الطبية. -

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