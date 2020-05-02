"صحة" البرلمان: هناك حالة من الاستهتار بكورونا

02 مايو 2020 - 11:10 م

أشاد أيمن أبو العلا، وكيل لجنة الصحة في مجلس النواب، بمجهودات الحكومة والطاقم الطبي على رأسهم وزارة الصحة، موضحًا أن جميع أعضاء مجلس النواب يحاولون توعية المواطنين قدر الإمكان".



وأشار "أبو العلا"، في لقائه ببرنامج "حوار مع مسئول"، الذي يقدمه الإعلامي محمد السرسي، والمذاع على فضائية "الحدث اليوم"، إلى أن هناك الكثير من المواطنين الذين يذهبون في الصباح لأعمالهم لأن الدولة لا تستطيع تحمل تبعات الإغلاق الكلي، لأن الإغلاق الجزئي أثر على العديد من شرائح المجتمع ويجب وضع هذا في الاعتبار.



وعن فكرة التعايش مع فيروس كورونا، أكد أنه قبل وضع هذه الخطة، يجب توفير مستلزمات الإجراءات الوقائية من ماسكات ومطهرات، كذلك ضمان توفير الرقابة على المنشات ووسائل المواصلات، كذلك لابد من توافر شفافية كاملة وحوكمة في اتجاه كل ما هو واجب لحماية المواطن.



وشدد على ضرورة وضع التدابير والإجراءات الاحترازية والوقاية للمواطنين في المولات ووسائل المواصلات لأن هذا دور الحكومة، متابعًا: "المواطن اللي بيركب ميكروباص أو مترو لازم يكون لابس ماسك، ممكن يمقدرش يلبس هذا الماسك عشان مش موجود ومتوفر في الصيدليات ولازم تكون في إتاحة لكل وسائل الوقاية".



وأوضح أنه للتعايش مع فيروس كورونا يجب وضع أدوات رقابة كافية في المطاعم من حيث التباعد الجسدي ولا يمتلئ المطعم على آخره بالمواطنين، مشيرًا إلى ضرورة وضع خطة استراتيجية قوية للرقابة والإتاحة قبل وضع خطة تعايش لفتح الحياة بصورة كاملة.

