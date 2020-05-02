  • الأحد 03 مايو 2020
  • بتوقيت مصر01:03 ص
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
الدكتور محمد عوض تاج الدين

"تاج الدين": لم يثبت أي عقار لعلاج كورونا حتى الأن

كورونا في مصر

3 طرق لتحقيق التعايش الكامل مع كورونا‎ في مصر

بيل جيتس

بيل جتس يكشف الحقيقة الصادمة عن اختبارات كورونا

صلاح

رد ناري من وكيل محمد صلاح على منتقديه: هذا ما قاله

ارشيفية

الاقتصاد المصري ينجح في تجاوز اختبار أزمة كورونا

ارشيفية

خبر صادم لعشاقها.. إصابة ممثلة شهيرة بـ"كورونا"

كوفيد

مختبر «الفياجرا»: علاج لكورونا في خطواته الأولى

الدوري

رسميًا.. إلغاء كأس مصر.. وهذا مصير الدوري

السعودية

السعودية تتجه لاتخاذ إجرءات مؤلمة لمواجهة "كورونا"

الصين

ضوء أخضر أمريكي لأول علاج لكورونا (التفاصيل كاملة)

بالفيديو..

تعليق مبكي من والدة شهيد بئر العبد على الحادث

آخر الأخبار

الملازم عبدالحميد صبحي الإمام، شهيد حادث بئر العبد
الملازم عبدالحميد صبحي الإمام، شهيد حادث بئر العبد
Advertisements

المصريون ـ متابعات

أخبار متعلقة
#

تعليق مفاجيء من ابنة "مرسي" على حادث سيناء الإرهابي

#

شهيد بئر العبد يبكي مذيعة "دي إم سي" علي الهواء

#

والدة شهيد بئر العبد: "خلفته بعد زواجي بـ10 سنين"

#

أول تعليق من السعودية على قرار ألمانيا تصنيف "حزب الله" منظمة إرهابية

قالت آمال الإمام، والدة الشهيد الملازم عبد الحميد الإمام، أحد شهداء حادث بئر العبد، إنها لو كان لديها ابن أخر كانت ستقدمه للدفاع عن الوطن بنفس راضية، معقبة: "أنا فرحانة ان ابني مات شهيد وبيدافع عن مصر وناسه وأهله وحبايبه".
وأضافت "الإمام"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "بالورقة والقلم" تقديم الإعلامي نشأت الديهي المذاع عبر فضائية "TEN"، يوم السبت، أنها تزوجت ولم تنجه إلا بعد 10 سنوات من زوجها، متابعة، "ده وحيدي وحبيبي ونور عيني، وطلب يدخل الكلية الحربية، وقالي أنا شهيد يا ماما وهشتشهد، وأنا اللي عليا الدور، بس مكنتش عارفة أن الدور جاي بسرعة كده".
وتابعت، :"لو يرضوا ياخدوني أنا هروح، والحمد لله"، مضيفة باكية : "حسبى الله ونعم الوكيل فيهم"، موضحة أنها لم تكن تعلم أن ابنها موجود في سيناء وأبلغها أنه يعمل بالإسماعيلية.
 

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

نحتاج إلى التراث كله "حلوه ومره"

محمود سلطان

اتفاقية صلح مع كورونا

فراج إسماعيل

جمال حمدان..عن الإسلام وروح المكان والإنسان

د. هشام الحمامي

عادات حليمة القديمة لم تعد نافعة

مروان المعشّر

العالم يتذوق طعم البيولوجيا المدمرة

عمار بكر

في مايو القادم

ياسر أنور
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» جونسون يطلق على مولوده اسم طبيبين عالجاه من كورونا
» فرنسا.. 166 وفاة بكورونا ترفع الحصيلة لهذا الرقم
» المتعافون من كورونا حول العالم يتجاوز مليون و100 ألف
» بريطانيا تعتزم تخفيف قيود الحجر الصحي
» رسالة هامة من مستشار الرئيس للمواطنين بشأن كورونا
» تعليق مبكي من والدة شهيد بئر العبد على الحادث
» سر "التين والزيتون" في تحسين ذاكرة الإنسان‎
» انتبه.. ضغط الدم مؤشر على الحالة الصحية
» تصريح خطير لوزير سعودي: العالم والسعودية لن يعودا كما كانا قبل كورونا
» بيان من النادي الأهلي بشأن موقفه من استئناف الدوري
» مأساة كورونا.. الآلاف يصطفون للحصول على الطعام بجنوب إفريقيا (فيديو)

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    03:41 ص

  • فجر

    03:41

  • شروق

    05:13

  • ظهر

    11:57

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:41

  • عشاء

    20:11

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية