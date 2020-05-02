"شوقي": الدولة تصر على إعطاء التعليم لمن يستحق‎

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن هناك تدهور كبير في كثير من المنازل في التربية، وهذا يتضح من خلال الطلاب.
وأضاف "شوقي"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "بالورقة والقلم" تقديم الإعلامي نشأت الديهي المذاع عبر فضائية "TEN"، اليوم السبت، أن الدولة المصرية قدمت في مجال التعليم خلال السنوات الماضية كثير جدًا سواء منصات إلكترونية وبث مباشر وقنوات تعليمية وامتحانات إلكترونية لمن يريد التعلم، منوهًا بأن أولياء الأمور اتجهوا لشراء الأبحاث لأبنائهم بدلًا من مساعدتهم على إعدادها.
وتابع، أن البعض أصبح يعتقد ان الغش حق والنجاح دون مجهود حق، ويستاء من الدولة عند محاولتها التصدي للغش، معقبًا: "دي مش لغة حد جاي يتعلم، الدولة تقدم تعليم مجاني، ولكن في المقابل لا بد أن يكون هناك إناس ترغب في التعليم، الدولة عاملة اللي عليها وزيادة، ولكن النجاح دون مجهود ليس حق لا قانون ولا دستوريًا".
وحول رسالة الدكتورة التي تزعم أنها دكتورة في مجال الصحافة والإعلام وتحرض الطلاب على الغش لكونهم يؤدوا الامتحان في المنزل، أكد وزير التعليم، أن الموضوع ليس حرب، وإنما هناك إصرار لدى الدولة على إعطاء التعليم لمن يستحق فقط.