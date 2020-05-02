"شوقي": الدولة تصر على إعطاء التعليم لمن يستحق‎

02 مايو 2020 - 10:50 م

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن هناك تدهور كبير في كثير من المنازل في التربية، وهذا يتضح من خلال الطلاب.



وأضاف "شوقي"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "بالورقة والقلم" تقديم الإعلامي نشأت الديهي المذاع عبر فضائية "TEN"، اليوم السبت، أن الدولة المصرية قدمت في مجال التعليم خلال السنوات الماضية كثير جدًا سواء منصات إلكترونية وبث مباشر وقنوات تعليمية وامتحانات إلكترونية لمن يريد التعلم، منوهًا بأن أولياء الأمور اتجهوا لشراء الأبحاث لأبنائهم بدلًا من مساعدتهم على إعدادها.



وتابع، أن البعض أصبح يعتقد ان الغش حق والنجاح دون مجهود حق، ويستاء من الدولة عند محاولتها التصدي للغش، معقبًا: "دي مش لغة حد جاي يتعلم، الدولة تقدم تعليم مجاني، ولكن في المقابل لا بد أن يكون هناك إناس ترغب في التعليم، الدولة عاملة اللي عليها وزيادة، ولكن النجاح دون مجهود ليس حق لا قانون ولا دستوريًا".

