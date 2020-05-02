6 خطوات.. التعليم تعلن طريقة عمل المشروعات البحثية

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أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم السبت، طرق التسليم الإلكتروني والورقي للمشروعات البحثية للطلاب من الصف الثالث الابتدائي حتى الثالث الإعدادي.

وأضاف شوقي، أن الوزارة تفضل إعداد وتسليم المشروعات إلكترونيًا ولكنها تسمح بإعدادها وتسليمها ورقيًا في حال تعذر الإعداد الإلكتروني.

وأشار إلى أن تسليم المشروع ورقيًا ينطبق على فئات طلاب المنازل، وطلاب الخدمات، وطلاب الدمج والتربية الخاصة، والطلاب المصريين في الخارج، وكل من يرغب في تسليم المشروع ورقيًا.

خطوات التسليم الورقي:

1- بعد تجهيز المشروع ورقيًا، ضعه في ظرف مغلق.

2- قم بكتابة الأرقام التعريفية والصف الدراسي للطلاب المشاركين في المشروع، على الظرف.

3- إذا كنت ضمن الفئات الخاصة مثل طلاب المنازل، قم بتوضيح هذا على الظرف.

4- قم بتسليم الظرف إلى المدرسة بين الفترة من 9 مايو إلى 16 مايو 2020.

خطوات التسليم الإلكتروني:

1- قم بحفظ ملف المشروع في صورة PDF .

2- قم بتسمية ملف الPDF كالآتي:

اكتب الرقم التعريفي للطالب يليه الصف الدراسي - مثال (43434780G8 )

وإذا كان هناك أكثر من طالب مشارك في البحث، يتم تسمية الملف بالرقم التعريفي الخاص بالطالب المرسل فقط، والصف الدراسي.

3- أدخل على حسابك على منصة إدمودو.

4- ستجد في أي من فصولك الدراسية أيقونة "المشروع البحثي لعام 2019-2020"

5- بعد الضغط على الأيقونة، ستظهر لك نافذة رفع المشروع.

6- قم برفع ملف الPDF ، بعد التأكد من تسميته التسمية الصحيحة، إذا كان هناك أكثر من طالب مشارك في البحث يجب كتابة الأكواد الخاصة بجميع الطلبة المشاركين في خانة (التفاصيل).

7- اضغط على زر "التسليم النهائي".

وستتاح "منصة تسليم المشروعات" على موقع إدمودو في الفترة من 9 مايو إلى 16 مايو 2020.


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