خبر صادم لعشاقها.. إصابة ممثلة شهيرة بـ"كورونا"

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كشفت وسائل إعلام روسية، إصابة الممثلة الشهيرة تاتيانا فاسيليفا، بفيروس كوورنا المستجد.

وأدلت الممثلة بتصريحات لوكالة "نوفوستي"، موضحة خلالها أنه تم تشخيص إصابتها بفيروس كورونا المستجد.

وقالت ممثلة السينما والمسرح المعروفة: "أعاني من الالتهاب الرئوي الثنائي ... تبين وجود هذا الفيروس لدي... وأنا أخضع للعلاج حاليا"/، مشيرة إلى أنها تتلقى العلاج في المنزل.

وفي وقت سابق، ذكرت الممثلة أنها شعرت بتردي حالتها الصحية مع ارتفاع في درجة الحرارة وسعال، ما دفعها للاتصال بالإسعاف.



تاتينا فاسيليفا – تحمل لقب  فنان الشعب في روسيا. وعملت في مسرح موسكو الأكاديمي للنقد اللاذع ومسرح ماياكوفسكي بموسكو، بحسب "روسيا اليوم".

وتألقت في أفلام مثل "مرحبًا ، أنا عمتكم!" ، و"الأكثر سحرا وجاذبية ،"أرى باريس وأموت".

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