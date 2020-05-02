رسميًا.. إلغاء كأس مصر.. وهذا مصير الدوري

توصل أعضاء مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، إلى قرار بإلغاء مسابقة كأس مصر الحالية اليوم السبتز



جاء هذا مع مساعي لاستئناف موسم الدوري العام، حيث تترقب اللجنة الخماسية التي تدير اتحاد الكرة، خلال الساعات المقبلة، قرار رئاسة الوزراء بالموافقة على استئناف النشاط الكروي في يونيو القادم.



وكان النشاط الرياضي قد توقف منتصف شهر مارس الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا.

ويأتي تركيز أعضاء اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة على استكمال بطولة الدوري نظرا للخسائر المالية الكبيرة التي ستقع على الجباية من الشركة الراعية، بجانب خسائر الأندية في حال الإلغاء.

ويأمل مسؤولو اللجنة الخماسية معرفة قرار الدولة بعودة النشاط أو إلغائه رسميا، كي يتسنى لها مخاطبة الاتحاد الإفريقي "كاف"، الثلاثاء المقبل، وهو الموعد النهائي من الكاف، للرد على مصير البطولات المحلية.

واستقرت اللجنة الخماسية على عودة مسابقة الدوري، منتصف يونيو المقبل، وسيتم ضغط المباريات، على أن تُقام لقاءات الجولة كل يومين فقط.

ومن المنتظر أن يعلن اتحاد الكرة المواعيد النهائية لعودة الفرق للتدريبات الجماعية بعد توقف وصل إلى شهر ونصف تقريبا، بسبب أزمة تفشي فيروس كورونا.