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مأساة كورونا.. الآلاف يصطفون للحصول على الطعام بجنوب إفريقيا (فيديو)

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فتحي مجدي

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اصطف آلاف الأشخاص في طوابير تمتد للأميال على طريق ترابي في جنوب إفريقيا، لمدة ساعات للحصول على الطعام، في إغلاق فيروس كورونا.
أظهرت مقطع فيديو للقطات تم تصويرها في وقت سابق من هذا الأسبوع، الآلاف من سكان الأحياء الفقيرة المجاورة في مويبلاس وسبروت، على مشارف العاصمة بريتوريا يصطفون في طوايير بعد أن تبرعت الشركات الخاصة بـ 8 آلاف طرد غذائي.
تم تسليم الطرود الغذائية التي وفرتها جماعة تشواني المسلمة ومجتمعات الأعمال التجارية ساذرلاند ريدج وإيكون بارك وويستهيلز إلى بنوك الأغذية الخيرية المحلية.
وقال يوسف أبرامجي، المتحدث باسم الائتلاف الخيري، إن من المتوقع إطعام نحو 12 ألف أسرة.
وأضاف للصحفيين، إن المساعدات الغذائية كانت مجرد "قطرة في المحيط"، للذين يكافحون من أجل العثور على ما يكفي للبقاء على قيد الحياة.
وتابع: "الحاجة إلى الغذاء هائلة. أكثر من 80 في المائة من هذا المجتمع هم من الأجانب ولم يتلقوا أي مساعدة من الحكومة. نحن سعداء لأننا أحدثنا فرقًا طفيفًا".

وقال يوسف معلقًا على اللقطات التي صورتها طائرات بدون طيار للذين اصطفوا لتلقي المساعدات لوكالة "رويترز": "هذا يظهر لك مستويات اليأس. لم أر أي شيء على هذا النطاق، وليس مستويات الفقر والجوع هذه في جنوب أفريقيا. إنه مفجع".
وأشار إلى أن "قائمة الانتظار وصلت إلى أربعة كيلومترات (2.5 ميل) في مرحلة واحدة." 
وأثرت قيود الإغلاق في جنوب إفريقيا على الشركات، وفاقمت من معاناة الفقراء الذين وجدوا أنفسهم غير قادرين على تناول الطعام، في الوقت الذي تخطط فيه الحكومة لإعادة فتح قطاعها الزراعي والسماح باستئناف بعض الصناعات التحويلية والتجزئة في مايو.

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