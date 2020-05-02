"كورونا" يؤثر على سعر الدولار اليوم السبت

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استقرت أسعار صرف الدولار أمام الجنيه خلال التعاملات المسائية اليوم السبت، مقارة بأسعار يوم الخميس.
وكان سعر صرف الدولار قد استقر بشكل كبير خلال الفترة الماضية، تزامنًا مع أزمة كورونا.
وسجل سعر الدولار فى بنك الإسكندرية 15.69 جنيه للشراء، و15.79 جنيه للبيع.
,فى مصرف أبو ظبى الإسلام بلغ 15.72 جنيه للشراء، و15.82 جنيه للبيع وهو أعلى سعر للشراء.
أما بنك مصر فبلغ سجل 15.71 جنيه للشراء، و15.81 للبيع.
وسجل سعر الدولار 15.70 جنيه للشراء، و15.80 للبيع فى كريدى أجريكول.
وسجل سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى، 15.68 جنيه للشراء،15.78 جنيه للبيع.
وبلغ السعر فى بنك الإسكندرية 15.68 جنيه للشراء. 15.78 جنيه للبيع.
وسجل سعر الدولار فى بنك القاهرة 15.70 جنيه للشراء 15.80 جنيه للبيع.

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