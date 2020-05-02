8 أرقام قياسية عالمية مثيرة للاشمئزاز.. من أكل الصراصير إلى شم القدمين

02 مايو 2020 - 07:14 م

العالم مليء بأشياء الغريبة، والبشر ليسوا استثناء، وهناك من يستهويه فعل الأشياء الغريبة التي يهدف من خلالها إلى لفت انتباه الآخرين، بل وتخليد أسمائهم في موسوعة الأرقام القياسة.

وفي حين أن هناك بعض الأرقام التي يتم تحطيمها من وقت لآخر، هناك بعض الأرقام التي تظل ثابتة دون تحطيم لسنوات عديدة، ليس لأن لا أحد قادر على ذلك، لكن لأنها تبدو أعمال مقرفة للغاية.

وفي هذا السياق، رصدت صحيفة "ديلي ستار"، أهم ثمانية أرقام قياسية عالمية على النحو التالي:

أكل الصراصير

استطاع البريطاني كين إدواردز البريطاني أكل 36 صرصورًا في ظرف دقيقة واحدة في 5 مارس 2001.

كين عرف يأنه شخص هزلي، تعود أصدقاؤه وعائلته على أعماله الفظيعة، وقد أصبح ذا شعبية كبيرة بعد دخوله موسوعة الأرقام القياسية. عندما يمضع الصرصور يقول: "بأن الأمر أشبه بمخدر خلف الحنجرة، وذلك بسبب الرائحة التي يستخدمها لإبعاد الحيوانات المفترسة".



شم رائحة القدمين والإبطين

عملت مادلين في مختبر هيل توب للأبحاث في سينسيناتي بالولايات المتحدة، حيث قامت باختبار منتجات لشركة

"Dr.Scholl" لمنتجات الأحذية الطبية. ولمدة 15 عامًا، كان عليها أن تشم آلاف الأقدام المتعرقة والإبطين للتحقق من فعالية منتجاتها. تقول موسوعة حينيس للأرقام القياسية أنها تحمل الرقم القياسي بعد استنشاق 5،600 قدم وعدد غير معروف من الإبطين.



أطول شعر عانة

أصبحت "ماوني في" صاحبة أطول شعر عانة في العالم، على الرغم من عدم وجود دليل مصور لذل. إذ تمتلك المرأة وهي من "كيب تاون" بجنوب إفريقيا شعر عانة يبلغ طوله 28 بوصة. كما أنها تحمل الرقم القياسي لأطول شعر إبط - طوله 32 بوصة.





نقل الديدان بالفم



في عام 2009، حقق تشارلي بيل رقمه القياسي في موسوعة جينيس. بعد أن استطاع نقل 17 كيلوجراما من الديدان باستخدام فمه. سمح له بشرب الماء أثناء المحاولة وتم تجويع الديدان لمدة يومين قبلها. تمت إعادة ملء القدر الذي أخذ منه اليرقات مرتين خلال الساعة، وبحلول النهاية بدأ بعضها في الفقس.



إدخال الإصبع في الأنف

تمكن جوش فيرنر من إدخال إصبعه الصغير 2.25 بوصة في فتحة الأنف اليمنى، من دون أن يعاني من نزيف في الأنف، أو يشعر بأية مضاعفات لذلك.



أكبر شعر أنف

يحب الكثير من الناس جمع الأشياء من سيارات اللعب إلى الطوابع القديمة. لكن مايكل بيلي وهو من إلينوي له هواية مختلفة، إذ حطم الرقم القياسي كصاحب أكبر مجموعة شعر أنف في عام 2009. لديه 584 شعرة في الأنف. من أجل عدها بدقة، كان عليه أن يفصلها بشق الأنفس في أكوام، حيث بلغت كل كومة 50 شعرة، وكانت هناك كومة فيها 34 شعرة.



مقلة العين

في عام 2007، دخلت الأمريكية كيم جودمان موسوعة جينيس للأرقام القياسية بعد أنم استطاعت إبراز مقلة عينها إلى الخارج بحوالي 11 ميليمترًا أي ما يعادل 0.43 بوصة خارج تجويف العين أنت.