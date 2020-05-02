» مواطن يعثر على قطعة حديد داخل بسكويت تابع لشركة شهيرة

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عثور

في واقعة صادمة، عثر مواطن من محافظة الجيزة، على قطعة صغيرة من الحديد في إحدى منتجات شركة كبرى للبسكويت، قبل أن يلتهمها طفله الصغير.

يكشف المواطن ويدعى محمد عبدالفتاح 35 عامًا، تفاصيل الواقعة، قائلًا، إنه أثناء تناول طفله قطعة بسكويت بعد إخراجها من غلافها، وجد قطعة حديدية صغيرة ضمن مكونات البسكويت، مضيفا أن القدر أنقذ طفله (عامان)، من كارثة محققة.

وروى "عبدالفتاح" الذي يعمل بإحدى شركات الدواء، إنه تواصل مع خدمة العملاء في الشركة المعنية "ب. م"، لكنها تجاهلت الرد عليه.

وأرفق "عبدالفتاح" صورة من قطعة الحديد داخل منتج الشركة ضمن شكواه إلى الخط الساخن بالشركة عبر خدمة "واتس آب"، معتبرا الواقعة استهتارا بحياة المواطنين.

وطالب "عبدالفتاح" وزارة الصحة، وجهاز حماية المستهلك، والجهات المعنية، بالرقابة على منتجات الشركة، ومحاسبة المسؤولين عن هذا التقصير.




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