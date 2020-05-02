كورونا يؤثر على الدولار أمام الجنيه.. ننشر أسعار اليوم

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تواصل أسعار الدولار استقرارها أمام الجنيه، في البنوك المصرية، خلال تعاملات اليوم السبت الموافق 2 مايو 2020 بسبب عطلة البنوك.

ويبلغ متوسط سعر الدولار أمام الجنيه مستوى 15.69 جنيه للشراء، و15.79 جنيه للبيع، منذ نحو الشهر، وفقًا للموقع الرسمى للبنك المركزى.

ولم تتغير أسعار الدولار منذ أكثر من شهر، تزامنًا مع أزمة كورون.

في حين هناك توقعات هبوط تدفقات النقد الأجنبي نحو السوق المحلية، إلا أن البنوك اتخذت خطوات من شأنها تعزيز سعر صرف الجنيه أمام الدولار.


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