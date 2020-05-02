تحذير من تسونامي بعد زلزال ضرب جزيرة كريت اليونانية

قال مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي إن زلزالاً بلغت قوته أكثر من 6درجات بمقيار ريختر ضرب جزيرة كريت اليونانية يوم السبت .

وشعر سكان القاهرة والجيزة في مصر بهزة أرضية خفيفة جراء الزلزال في تمام الساعة الثالثة عصرًا .

وقال رئيس قسم الزلازل بالمعهد القومي للبحوث الفلكية، أحمد بدوي، إن بعض السكان شعر بالزلزال الذي كان مصدر جزيرة كريت شرق البحر المتوسط،، لافتًا إلى أنه له توابع أخرى .

وكان مركز الزلزال على بعد 141 كيلومترا (87 ميلاً) جنوب ايراكليون عاصمة كريت .

ووقعت هزة ارتدادية قوية بعد 10 دقائق على بعد حوالي 102 كيلومتر (63 ميلا) من الجزيرة .

ولم ترد تقارير فورية عن وقوع إصابات أو أضرار .

وحذر للمركز الأوروبي للزلازل (EMSC) من تسونامي محتمل للجزيرة .

وتقع جزيرة كريت بالقرب من حدود الصفائح التكتونية الأوراسية والأفريقية وغالبًا ما تعاني من زلازل وهزات أرضية. لكن زلزال اليوم كان قويًا بحيث شعر به معظم سكان الجزيرة .