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أغرب من الخيال.. كاميرا مراقبة توثق واقعة تهز الكويت

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أغرب من الخيال.. كاميرا مراقبة توثق واقعة تهز الكويت

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كاميرا مراقبة
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محمد فضل

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في واقعة أغرب من الخيال، تفاجأ مواطن كويتي عندما اسيقظ من النوم، بسيارته وقد تم إتلافها بشكل صادم، الأمر الذي دفعه إلى تحرير محضر إتلاف ممتلكات ضد مجهول.

لكن المواطن الكويتي قرر مراجعة إحدى كاميرات المراقبة القريبة من منزله فاكتشف المفاجأة الصادمة، وهي أن كلبين ضالين نهشا سيارته وأحدث بها تلفيات كبيرة، الأمر الذي دفعه للتراجع عن تسجيل قضية اتلاف مال الغير ضد مجهول.

التفاصيل الكاملة للواقعة سردها مصدر مقرب من صاحب المركبة- حسب صحيفة الأنباء الكويتية- حينما قال: استيقظ المواطن صباح أمس ليجد مركبته قد تعرضت للتلفيات البليغة، خاصة من جهة الإطار، حيث اعتقد أن هناك شخصا تعمّد فعل ذلك.

ونظرا لوجود كاميرا منزلية قريبة من موقع الحادث قام بمراجعة الكاميرا وإذ بها تكشف له أن كلبين ضالين هما اللذان قاما بنهش سيارته وتعمّد اتلافها، وهكذا كان المقطع الذي شاهده المواطن كفيلا بإحداث صدمة له واكتفى بتسجيل إثبات حالة لعل الجهات المختصة تقوم بالتخلص من الكلاب الضالة في منطقة شمال غرب الصليبخات، مؤكدا أن ما حدث لا يساوي شيئا مقابل أن تقوم هذه الكلاب بإصابة طفل أو نهش جسده.

وأحدثت الواقعة ضجة كبيرة في الكويت عقب تداول الفيديو بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أبدى الجميع دهشتهم من الأمر مطالبين الأمن بضرورة مكافحة الكلاب الضالة خوفًا على حياة المواطنين والأطفال.



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