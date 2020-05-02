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تجهيز 34 مستشفى حميات وصدر لتصبح مستشفيات عزل

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تفقدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، ظهر اليوم، كل من مستشفى حميات وصدر العباسية، للوقوف على أعمال التطوير ورفع كفاءة البنية التحتية والأعمال الإنشائية لكل منهما، ضمن استراتيجية الوزارة لتجهيز وتأهيل 34 مستشفى حميات وصدر على مستوى الجمهورية لتصبح مستشفيات عزل لمصابي فيروس كورونا بشكل تدريجي، حيث تقدم كافة الخدمات الطبية بداية من إجراء الفحوصات اللازمة وتشخيص الحالة وحتى العزل، وتقديم العلاج، ومتابعة الحالات بعد الشفاء والخروج، بالإضافة إلى توفير خدمات البحث العلمي.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الوزيرة بدأت جولتها بتفقد مستشفى حميات العباسية، والتي تبلغ مساحتها 34 فدانًا.

وتابع أنها تفقدت الموقع العام للمستشفى وأقسام الطوارئ والأقسام الداخلية، واطمأنت على السعة السريرية، موضحًا أنه يوجد بالمستشفى 63 سريرًا بالأقسام الداخلية، وتم تزويدهم ب22 سريرًا إضافيًا، كما يوجد 91 سريرًا للحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا في مبنى منفصل.

وأضاف أن الوزيرة تفقدت خطوط سير الحالات لكل من الحالات الإيجابية أو الحالات المشتبه في إصابتها، بداية من دخولهم إلى المستشفى وحتى فحصهم وتلقي الخدمة الطبية.


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