مفاجأة.. هذه الفنانة ضحية رامز في حلقة اليوم

يستضيف الفنان رامز جلال، اليوم السبت، نجمًا جديدًا في كل حلقة من حلقات برنامجه «رامز مجنون رسمي»، ليقع ضحية لمقلبه، حيث تظهر الفنانة الكوميدية بدرية طلبة في برنامج «رامز مجنون رسمي».

ويشهد برنامج «رامز مجنون رسمي»، في الموسم الجديد الكثير من المفاجآت والمواقف والمُفارقات غير المتوقعة، ومشاركة الكثير من نجوم الفن والإعلام والرياضة الذين يُطلون مع رامز في حلقات يغلب عليها الجانب الترفيهي.

والجدير بالذكر، ان برنامج «رامز مجنون رسمي»، يعرض على MBC مصر يوميا خلال شهر رمضان في تمام الساعة 6:30 مساء، ويعاد الساعة 1:00 بعد منتصف الليل.