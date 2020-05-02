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تراجع إصابات "كورونا" في بلجيكا

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الطيب حسين

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شهدت بلجيكا تراجع وتيرة الإصابات بمرض "كوفيد-19" الذي يسببه فيروس كورونا المستجد، وأضحت على أبواب البدء في رفع إجراءات العزل الصحي، حسبما أوردت وزارة الصحة البلجيكية، اليوم السبت.

وقالت الوزارة في بيان، إن 485 إصابة جديدة بعدوى "كوفيد-19" تم تسجيلها خلال الـ 24 ساعة الماضية، مقابل 513 حالة مسجلة يوم الجمعة.

وذكر البيان أن إجمالي عدد المصابين بـ "كوفيد-19" عبر البلاد بلغ 49517 شخصا.

وأفادت الوزارة أيضا بوفاة 82 شخصا خلال الفترة نفسها، ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا أو مشتبه بإصابتهم (مقابل تسجيل 130 حالة وفاة يوم الجمعة)، لتبلغ حصيلة الوفيات الناجمة عن جائحة كورونا في بلجيكا 7765 حالة، وذلك وفقا للإحصاءات الوطنية التي تأخذ في الحسبان الحالات المؤكدة والمشبوهة على حد سواء، بما في ذلك الوفيات المسجلة في دور رعاية المسنين.

وأشار البيان إلى أن 319 متعافيا غادروا المستشفيات خلال الساعات الـ 24 الماضية، فيما استضافت المستشفيات 128 حالة جديدة ليبلغ إجمالي عدد المرضى بـ "كوفيد-19"، الذين يتلقون العلاج في المشافي 3111، بينهم 689 في وحدات العناية المركزة.

وكان الأطباء أعلنوا سابقا أن بلجيكا تجاوزت، في 12 أبريل، ذروة الوفيات الناجمة عن كورونا، ليلوح في الأفق تراجع عدد الحالات الخطيرة والعدد الإجمالي للمرضى الراقدين في المستشفيات.

وتخطط السلطات البلجيكية للبدء في الرفع التدريجي لإجراءات العزل الصحي، اعتبارا من يوم 4 مايو الحالي.

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