"خيانة في رمضان".. يقتل زوجته بعد السحور في الشارع

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محمد فضل- متابعات

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شهدت مدينة أكتوبر جريمة مروعة، تمثلت في إقدام زوج على قتل زوجته طعنًا في الشارع أمام المارة، بعد اتهامه لها بخيانته مع صديقه.

واتهم الجاني زوجته بأنها على علاقة بصديقه الأعز، فرفضت وأنكرت تلك الاتهامات فنشبت بينهما مشادة كلامية طالبت خلالها بالطلاق، وانتهت بقتلها من قبل زوجها.

تحريات مباحث قسم ثالث أكتوبر، توصلت إلى أن مشادة كلامية وقعت بين الضحية وزوجها "ع.أ." لدى مناقشة طلبها "عايزة أطلق" في حضور صديقه الذي حاول إنهاء الخلاف وإظهار براءته من أي علاقة بزوجة القاتل.

احتدم النقاش بين الزوجين، واعتدى على إثره الزوج بالضرب على "أم العيال" ليتدخل صديقه مانعا إياه، فما كان منه إلا أن سدد له طعنة بالبطن.

ولاذ الصديق بالهرب لإنقاذ حياته، فتبعته الزوجة للاطمئنان عليه، فلاحقها الزوج ممسكا بذات السكين، مسددا لها طعنتين نافذتين أمام المبنى الذي يسكناه.

حاول الزوج الهرب إلا أن تجمع الجيران حال دون ذلك، وتحفظوا عليه لحين وصول الشرطة. وجرى اقتياده إلى القسم تزامنا مع وصول النيابة العامة والأدلة الجنائية.

وقال الزوج المتهم في أقواله أمام رجال المباحث بعد القبض عليه، أن الشك والغيرة أعمياه فقام بالتعدي عليها بالضرب ولم يشعر بنفسه إلا بعد أن استل سكينا من المطبخ ووجه إليها طعنة قاتلة في البطن بعد هروبها للشارع، واستغاثتها بالجيران، مؤكداً أنه حاول الهروب ولكن الجيران أمسكوا به وسلموه للأمن.


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