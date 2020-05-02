هزة أرضية تضرب القاهرة والجيزة

كشف أحمد بدوي، رئيس قسم الزلازل بالمعهد القومي للبحوث الفلكية، عن وقوع هزة أرضية خفيفة ضربت القاهرة والجيزة عصر اليوم السبت.

وقال "بدوي" إن مصدر الزلزال جاء من جزيرة كريت شرق البحر المتوسط، وكان بقوة 6.3 بمقياس ريختر، ولذك شعر بها بعض السكان، موضحا أن الزلزال له توابع أخرى، بحسب "روسيا اليوم".

وفي وقت سابق ذكر المعهد القومي للأبحاث الفلكية والجوفيزيقية، أنه وقع منذ قليل في تمام الساعة 6:30 مساء هزة أرضية غرب مدينة مرسى مطروح بقوة 4 ريختر وعلى عمق 2 كيلو متر شعر بها بعض سكان المحافظة، ولم يوقع الزلزال أي خسائر في الممتلكات أو الأرواح.



