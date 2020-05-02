حملة ترويج للسياحة في مصر بـ"محشي ورق العنب"

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أطلقت الهيئة العامة للتنشيط السياحي، حملة ترويجية للسياحة، من خلال نشر العديد من التغريدات عن العادات المحلية خلال شهر رمضان والطقوس والأجواء الرمضانية المميزة.

وقالت "الهيئة": ورق العنب على الطريقة المصرية لا يوجد مثيل له في جمال مذاقه، اختلفت الأقوال حول أصل الطبق، ولكن ما يجمع بين كل الوصفات هو مذاقه الغني بالليمون.. عليك تذوقه على الطريقة المصرية في زيارتك القادمة.

‎ ‏وأضافت في تغريدة أخرى: السعادة والبهجة تجتمعان في مشهد فوانيس رمضان التي تأتى بروحها الخاصة وتضيء شوارع مصر، بينما هي معلقة في المحلات والبيوت، لا يمكن التخلي عنها؛ لأنها تُعتبر من أبرز مظاهر الاحتفال بشهر رمضان.

وأردفت في تغريدة ثالثة: انطلق مدفع الإفطار لأول مرة في مصر عام 865هـ عندما أراد السلطان المملوكى خشقدم أن يجرب مدفعاً، وصادف إطلاقه وقت المغرب أول أيام رمضان، فأصبح يُستخدم كوسيلة للإعلان عن وقت الإفطار، وصوته مميز يصاحبه نداء "مدفع الإفطار اضرب".

وقد تضمنت الحملة طرح معلومات عن فوائد الصيام والمزارات الأثرية الإسلامية المتنوعة، وعرض وصفات لمأكولات مصرية من العصور القديمة.


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