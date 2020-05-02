  • السبت 02 مايو 2020
  • بتوقيت مصر04:21 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
صورة

14 مايو «يوم عالميٌّ» للصلاة والدعاء لرفع وباء كورونا

الطيب

شيخ الأزهر يفند شبهات الملحدين

استطلاع الهلال

مفاجأة.. رمضان سيصل لـ36 يومًا في هذا العام

صورة

هزة أرضية تضرب القاهرة والجيزة

قتل

"خيانة في رمضان".. يقتل زوجته بعد السحور في الشارع

محشي ورق عنب

حملة ترويج للسياحة في مصر بـ"محشي ورق العنب"

خالد أبو بكر

خبر سار يخص العالقين بالخرطوم و الإمارات.. قريبا

بالفيديو.."كوكا" يتقدم لمصر علي زامبيا في الشوط الأول

مفاجأة.. الأهلى يخطط لضم "كوكا"

الملك سلمان

الإعلان عن إصلاحات جديدة في السعودية

داعية سعودي: هذا ما تفعله الشياطين في رمضان

داعية سعودي: هذا ما تفعله الشياطين في رمضان

إصابات كورونا في السعودية تتخطى الـ25 ألف إصابة

عرب وعالم

الصحة السعودية- كورونا
الصحة السعودية- كورونا
Advertisements

محمد فضل

أخبار متعلقة
#

إصابات كورونا في السعودية تقترب من 23 ألف

#

إصابات كورونا في السعودية تتخطى الـ20 ألف

#

1289 إصابة بـ "كورونا" في السعودية آخر 24 ساعة

#

1200 إصابة بـ"كورونا" في السعودية خلال 24 ساعة

السعودية

اصابة

كورونا

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم السبت الموافق 2 مايو 2020، عن تسجيل 1362 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" خلال يوم أمس الجمعة، ليصل إجمالي الإصابات بالفيروس إلى 25495 إصابة.

وبلغت نسبة السعوديين من جملة الإصابات الجديدة 9%، مقابل 91% لغير السعوديين.

وقال المتحدث باسم "الصحة" الدكتور محمد العبدالعالي، في مؤتمر صحفي، : عدد المتعافين الجدد بالفيروس بلغ 210 حالة شفاء، ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية 3765 حالة ولله الحمد.

وتابع متحدث "الصحة" بالقول: إن عدد الوفيات الجدد بلغ 7 حالات، ليصل عدد ضحايا "كورونا" إلى 176 متوفىً.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

نحتاج إلى التراث كله "حلوه ومره"

محمود سلطان

اتفاقية صلح مع كورونا

فراج إسماعيل

جمال حمدان..عن الإسلام وروح المكان والإنسان

د. هشام الحمامي

عادات حليمة القديمة لم تعد نافعة

مروان المعشّر

العالم يتذوق طعم البيولوجيا المدمرة

عمار بكر

في مايو القادم

ياسر أنور
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» "مورينيو" يعترف ببكائه بعد هزيمته من هذا الفريق
» مشهد مرعب.. تقطع رأس ابنتها وتسير بها عارية في الشارع (صور)
» تراجع إصابات "كورونا" في بلجيكا
» إصابات كورونا في السعودية تتخطى الـ25 ألف إصابة
» مريم حسين تهاجم رامز جلال : أنت نجم التفاهة
» بث صلاة العشاء والتراويح إذاعيًا يوميًا من مسجد عمرو بن العاص
» خسائر فادحة بانتظار الدورى الإنجليزي
» ليست نكتة.. طبيب يساعد مريضة على الانتحار
» يتحرش بمريضاته أثناء الفحص.. ماذا حدث
» تطوير اختبار يكتشف فيروس كورونا قبل ظهور الأعراض
» حقيقة عودة النشاط الرياضى منتصف مايو

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • مغرب

    06:40 م

  • فجر

    03:42

  • شروق

    05:14

  • ظهر

    11:57

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:40

  • عشاء

    20:10

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية