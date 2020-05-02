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نسرين طافش تفجر مفاجأة عن "رامز مجنون رسمي"

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نسريبن طافش
نسريبن طافش
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محمد فضل- متابعات

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مفاجأة

رامز جلال

نسرين طافش

رامز مجنون رسمي

فجرت الفنانة السورية الشهيرة ?نسرين طافش، مفاجاة عن برنامج المقالب الشهير "رامز مجنون رسمي" الذي يقدمه الفنان رامز جلال على شاشة "غم بي سي" وأثار جدلًا وانتقادات واسعة.

وقالت "طافش"،? أنها عرض عليها المشاركة في برنامج "?رامز مجنون رسمي?" ولكنها اعتذرت عنها.

جاء ذلك بعدما وجه لها أحد متابعيها، سؤالاً عما إذا كانت ستوافق على المشاركة في برنامج "رامز مجنون رسمي" إذا عرض عليها، فردت نسرين:"نعم عزيزتي انعرض عليي البرنامج واعتذرت والله يوفق الجميع".

ولم تكشف نسرين عن سبب اعتذارها، أو إذا كانت تعرف أنه برنامج مقالب أو برنامج حواري.


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