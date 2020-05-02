"اتهم بالشذوذ والمثلية".. مفاجأة عن بطل "فرصة تانية" مع ياسمين صبري

02 مايو 2020 - 03:01 م

لفت الفنان الشاب أحمد مجدي الأنظار إليه بعد دوره في مسلسل "لأعلى سعر" بطولة الفنان أحمد فهمي ونيللي كريم وزينة، ليحصل على دور البطولة مع الفنانة ياسمين صبري في مسلسل "فرصة تانية" الذي يعرض حاليًا ضمن السباق الرمضاني.

أحمد مجدي هو ?ممثل ومخرج مصري- جزائري، ولد يوم 4 مايو عام 1986، في حي المنيل بالقاهرة، وعاش فيها حتى سن الخامسة، والده هو المخرج ?مجدي أحمد علي?، ووالدته جزائرية ويحمل الجنسية الجزائرية تبعاً لها.

تأييد المثلية واتهام بالشذوذ







أعلن الفنان أحمد مجدي تأييده ?المثلية الجنسية?، من خلال تغيير صورته الشخصية، على صفحته الخاصة على احد مواقع التواصل الإجتماعي، لصورة حملت ألوان قوس قزح، والتي تعبر عن دعمه لقضية المثليين، ووجه له البعض اتهاماً بالشذوذ، بعد أدائه لدور "علاء الحشاش" في مسلسل "العهد" ودعمه المثليين جنسيًا.

تعاطيه ?المخدرات?







كشف أحمد مجدي في مقابلة تلفزيونية أنه تعاطى المخدرات، خلال فترة الثانوية العامة، مشيراً إلى أنه إضطر لسرقة والده، للحصول على المال لشراء المواد المخدرة.

وقال إنه في مرحلة الصف الثاني الثانوي كان فاشلاً وإتجه إلى المخدرات، مضيفاً: "في الثانوي كنت عايز أبقى صايع ويبقى لي حضور في المدرسة، لكنها كانت مرحلة مراهقة"، حسب الفن.

وتابع: "كنت فاشلاً جداً وبشرب مخدرات وبسرق والدي، وكانت مشكلة في البيت وفضلت سنة، وأهلي اكتشفوا الموضوع لما عرفوا إني مش بروح الدروس، وأن الفلوس بعمل بيها حاجات أخرى".

وأوضح أحمد مجدي أن مواجهة جمعت بينه وبين والده ووالدته بعد إكتشاف الأمر، مشدداً على أنه قرر التوقف، بسبب الصدمة والألم الذي شاهده على وجههما.

كما قال: "قررت التوقف لأني كنت عايز أكون كويس، وفي تلك الفترة الأصدقاء المحاط بيهم وقعوا كلهم، شخص توفى وشخص آخر اختفى، لذا قررت في الصف الثالث الثانوي نقلي من علمي إلى أدبي والإتجاه للرياضة".

زواجه







احتفل أحمد مجدي في شهر أغسطس عام 2018، بحفل زفافه على فتاة من خارج الوسط الفني، تدعى نهى خطاب.

وانتشرت عبر مواقع التواصل الإجتماعي، مقاطع فيديو من حفل الزفاف، وظهر فيها مجدي وهو يرقص بطريقة غريبة وطريفة، كما ظهر مع عروسته وأصدقائهما وهم يرقصون على إحدى أغنيات المهرجانات، ومع إيقاع الأغنية اندمج العريس وأخذ يرقص بطريقته الخاصة التي جاءت في النهاية طريفة، خصوصاً أن والده المخرج مجدي أحمد علي شاركه الرقص.