» خسائر فادحة بانتظار الدورى الإنجليزي

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الدوري الإنجليزي

كورونا

مانشتر يونايتد

كشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، إمكانية إقامة مباريات الموسم الجديد، 2020/2021، خلف أبواب مغلقة دون جماهير.

وأشارت الصحيفة، إلى أن أندية البريميرليج العشرين ناقشت، أمس، مع رابطة الدوري الإنجليزي إمكانية إقامة مباريات الموسم المقبل بأكملها دون جماهير، أو على الأقل حتى التوصل إلى لقاح مضاد لفيروس "كورونا" المستجد، "كوفيد 19"، الذي تسبب في إصابة العالم كله بالشلل، وتوقفت على إثره جميع المسابقات الرياضية والكروية تقريبًا.

وقالت الصحيفة إن هذا الاحتمال سيكون كارثيًا على جميع أندية البريميرليج، نظرًا للخسارة الفادحة التي ستتعرض لها تلك الأندية نتيجة فقد عائد بيع تذاكر المباريات من جهة، وتأثير عدم الحضور الجماهيري على عائدات أخرى إعلانية وتسويقية.

وتابعت:"سيكون نادي مانشستر يونايتد أكبر المتضررين من قرار عدم حضور الجماهير، حيث من المتوقع أن تصل خسائره إلى 110 ملايين جنيه إسترليني سنويًا، يليه نادي آرسنال اللندني بخسائر قيمتها 100 مليون جنيه إسترليني".


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