» ليست نكتة.. طبيب يساعد مريضة على الانتحار

02 مايو 2020 - 02:49 م

في واقعة نادرة الحدوث ساعد طبب سيدة على الانتحار، بدلا من قيامه بعلاجها.

ويواجه طبيب سويسري تهمة مساعدة امرأة في العقد الثامن من عمرها، على الانتحار بتقديم عقار مميت لها ما سبب وفاتها.

واعترف الطبيب بالواقعة، منوها أنه أراد تنفيذ رغبة المرأة التي أكدت مرارا أنها لن تحتمل العيش بدون زوجها الذي يرقد على فراش الموت .

وأضاف أن الضحية هددت بإقدامها على قتل نفسها إن لم يساعدها على الموت دون أن تشعر ، ليقرر مساعدتها، رأفة بها.

وأوضح أنه يعتزم اللجوء إلى أعلى محكمة في سويسرا لاستئناف حكم الغرامة ووقف التنفيذ.