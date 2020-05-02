فوائد سحرية للباذنجان الأسود لن تصدقها

متابعات- أمينة عبد العال
يلقب الباذنجان الأسود بين الشعب المصري بـ" الطبخة السودا"، لأنه يعتبر طعام البسطاء لقلة سعره، إلا أن الأطباء كشفوا عن فوائد غذائية غير متوقعة للباذنجان تحمي الجسم من الأمراض كما أنها تساعد علي التغذية السليمة.
ومن أهم الفوائد الصحية للباذنجان الأسود:"
1- يساعد علي تقليل امتصاص الكوليسترول .
2- يحمي القلب والشرايين من التلف.
3- يحمي خلايا الدماغ.
4- يساعد في علاج قرحة المعدة.
5- يعمل علي تنقية الدم من السموم.
6- يحتوي علي سعرات حرارية منخفضة.
7- يحمي من الإصابة بالسرطان.
8- يقوس الجهاز العصبي.
9- يقاوم الفيروسات ويمنع العدوى.
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