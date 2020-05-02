خبر سار يخص العالقين بالخرطوم و الإمارات.. قريبا

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إكسترا نيوز

الخرطوم

خالد أبو بكر

كورونا

قال خالد أبو بكر، إن لديه الآن معلومات مؤكدة بأنه سيتم العمل على تسيير طائرات تتعلق بدولة الإمارات والطلبة المصريين بالخرطوم، بسبب أزمة فيروس كورونا ،خلال الأيام القليلة القادمة.

وأضاف أبو بكر، خلال برنامجه "كل يوم" على شاشة "إكسترا نيوز"، قائلا :"لدى معلومات مؤكدة أنه يتم العمل على تسيير طائرات خلال الأيام القليلة القادمة تتعلق بدولة الإمارات والطلبة المصريين بالخرطوم، وجاءت إلى القائمة عن العالقين بالإمارات".

 وأكد، أن اللجنة لن تقف عن الإمارات والخرطوم، وهناك خطط مقبلة، للذهاب إلى عواصم أخرى وجديدة، تتعلق بالعدد العالقين ومدى استجابة السلطات وتفاصيل معقدة جدًا وطريقة الحجر، وكيفية التواصل مع العالقين.

وتابع: "هناك حديث عن أن بعض الدول، تطرح فكرة للنقاش لإعادة الطيران بالكامل".

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