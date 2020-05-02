نظام جديد لصرف مستحقات الحكام بالجبلاية

02 مايو 2020 - 02:42 م

يدرس مسئولو اللجنة للخماسية باتحاد الكرة صرف مستحقات الحكام شهريا خلال الفترة المقبلة وتحديدا عقب استئناف مسابقة الدوري الممتاز، ذلك من أجل عدم تكرار أزمة تأخر المستحقات.

جدير بالذكر أن اللجنة اعتمدت صرف بقية ِالمستحقات المالية للحكام حتى توقف المسابقات والتي تبلغ 7 ملايين و255 ألف جنيه ، فيما سبق صرف مستحقات متأخرة للحكام عن الموسم الماضي بلغت 4.5 مليون جنيه، كما تم صرف 3 ملايين و600 ألف الشهر الماضي ليكون الإجمالي 15 مليونا و355 ألف جنيه.