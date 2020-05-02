» يتحرش بمريضاته أثناء الفحص.. ماذا حدث

02 مايو 2020 - 02:34 م

توجهت سيدة في لبنان، برفع دعوى قضائية ضد طبيب نسائي ، حيث اتهمته بالتحرش بمريضاته خلال إجراء الفحص الطبي لهن.

وأضافت السيدة اللبنانية صاحبة الدعوى، أن الطبيب تحرش بها وألحق بها الضرر أثناء الكشف عليها.

وتابعت: إنها حامل في شهرها الثاني، وأصيبت بنزيف، وذهبت في المستوصف المذكور، كونه قريب من منزل أهل زوجها، وأثناء إجراء الفحص النسائي لها، وبحجة إزالة الفطريات التي تعاني منها قام بالتحرش بها في أماكن حساسة.

من جانبه كشف الطبيب الشرعي، أن الفحص السريري وحالة المريضة النفسية تؤكدان فرضية تعرضها للتحرش.

الغريب أن السيدة صاحبة الدعوى، عادت مجددا، وأسقطت حقوقها الشخصية عن الطبيب في الدعوى المرفوعة ضده.