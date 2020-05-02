تعرف علي ضحية خلي بالك من فيفي وأغلب السقا في حلقات اليوم

تحل الفنانة اللبنانية نادين نجيم، ضيفة ومنافسة أمام النجم أحمد السقا، في حلقة جديدة من حلقات برنامج المُسابقات الترفيهي إغلب السقا الذي تقدمه الفنانة رزان مغربي، ويتم عرضه على شاشة قناة “MBC مصر”، الليلة في تمام السابعة مساءً، ويُعاد الساعة الواحدة بعد منتصف الليل.

وتعتمد فكرة البرنامج على تحد بين الفنان أحمد السقا وضيف الحلقة، من خلال ست ألعاب يتبارى فيها الطرفان، ويتنافس كل منهما للحصول على نقاط المراحل الست، ليفوز أحد المنافسين.

وأعلنت مجموعة قنوات MBC، أن الفنانة داليا البحيري سوف تكون ضفية حلقة اليوم في برنامج المقالب “خلي بالك من فيفي”، الذي تقدمه الفنانة فيفي عبده والذي يذاع في التاسعة والنصف مساءا.

وتعتمد فكرته على استضافة فيفي عبده لأحد النجوم في منزلها ويتم تنفيذ بعض المقالب فيه بصورة كوميدية مرحه بمُشاركة الفنانة المغربية زينب عبيد.

