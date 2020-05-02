  • السبت 02 مايو 2020
  • بتوقيت مصر03:29 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
خالد أبو بكر

خبر سار يخص العالقين بالخرطوم و الإمارات.. قريبا

بالفيديو.."كوكا" يتقدم لمصر علي زامبيا في الشوط الأول

مفاجأة.. الأهلى يخطط لضم "كوكا"

الملك سلمان

الإعلان عن إصلاحات جديدة في السعودية

داعية سعودي: هذا ما تفعله الشياطين في رمضان

داعية سعودي: هذا ما تفعله الشياطين في رمضان

ليال سعد

فنان يتحرش بإعلامية شهيرة على الهواء:" مش طريقة لتفجير الكبت"

أطنان من الذهب" فضيحة" تلاحق هذه الدولة.. ما علاقة إيران

أطنان من الذهب" فضيحة" تلاحق هذه الدولة.. ما علاقة إيران

وزيرة الصحة

بشرى.. وزيرة الصحة: شفاء أول حالتين بهذا العلاج الجديد

إذاعة الجيش الإسرائيلي: لدينا فرصة تاريخية لتغيير المنطقة

اختراق قاعدة عسكرية إسرائيلية وسرقة معداتها

الأم المتهمة

مشهد مرعب.. تقطع رأس ابنتها وتسير بها عارية في الشارع (صور)

ارشيفية

نائبة:"اللي مش هيقعد في البيت هيتقعد في المستشفى"

تعرف علي ضحية خلي بالك من فيفي وأغلب السقا في حلقات اليوم

الصفحة الأخيرة

فيفي عبده
فيفي عبده
Advertisements

علا خطاب

أخبار متعلقة
#

الدولار يرتفع أمام الجنيه اليوم الاثنين

#

تعرف على أسعار الذهب اليوم في الأسواق

#

التعليم العالي: انتظام الدراسة بالجامعات.. ولا خوف من "كورونا"

#

تعرف علي ترتيب مصر والسعودية في قائمة الأكثر نفوذا في 2019

ضحية

أغلب السقا

خلي بالك من فيفا

حلقة

تحل الفنانة اللبنانية نادين نجيم، ضيفة ومنافسة أمام النجم أحمد السقا، في حلقة جديدة من حلقات برنامج المُسابقات الترفيهي إغلب السقا الذي تقدمه الفنانة رزان مغربي، ويتم عرضه على شاشة قناة “MBC مصر”، الليلة في تمام السابعة مساءً، ويُعاد الساعة الواحدة بعد منتصف الليل.
وتعتمد فكرة البرنامج على تحد بين الفنان أحمد السقا وضيف الحلقة، من خلال ست ألعاب يتبارى فيها الطرفان، ويتنافس كل منهما للحصول على نقاط المراحل الست، ليفوز أحد المنافسين.
وأعلنت مجموعة قنوات MBC، أن الفنانة داليا البحيري سوف تكون ضفية حلقة اليوم في برنامج المقالب “خلي بالك من فيفي”، الذي تقدمه الفنانة فيفي عبده والذي يذاع في التاسعة والنصف مساءا.
وتعتمد فكرته على استضافة فيفي عبده لأحد النجوم في منزلها ويتم تنفيذ بعض المقالب فيه بصورة كوميدية مرحه بمُشاركة الفنانة المغربية زينب عبيد.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

نحتاج إلى التراث كله "حلوه ومره"

محمود سلطان

اتفاقية صلح مع كورونا

فراج إسماعيل

جمال حمدان..عن الإسلام وروح المكان والإنسان

د. هشام الحمامي

عادات حليمة القديمة لم تعد نافعة

مروان المعشّر

العالم يتذوق طعم البيولوجيا المدمرة

عمار بكر

في مايو القادم

ياسر أنور
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» إصابات كورونا في السعودية تتخطى الـ25 ألف إصابة
» مريم حسين تهاجم رامز جلال : أنت نجم التفاهة
» بث صلاة العشاء والتراويح إذاعيًا يوميًا من مسجد عمرو بن العاص
» خسائر فادحة بانتظار الدورى الإنجليزي
» ليست نكتة.. طبيب يساعد مريضة على الانتحار
» يتحرش بمريضاته أثناء الفحص.. ماذا حدث
» تطوير اختبار يكتشف فيروس كورونا قبل ظهور الأعراض
» حقيقة عودة النشاط الرياضى منتصف مايو
» إرسال أول امرأة إلى القمر في 2024
» شيء غريب في أول ظهور لزعيم كوريا الشمالية
» رئيس جهاز العاشر: لنا نصيب الأسد في الإسكان الاجتماعي

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • عصر

    03:35 م

  • فجر

    03:42

  • شروق

    05:14

  • ظهر

    11:57

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:40

  • عشاء

    20:10

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية