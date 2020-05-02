فنان يتحرش بإعلامية شهيرة على الهواء:" مش طريقة لتفجير الكبت"

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ليال سعد
ليال سعد
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محمد فضل- متابعات

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فنان

على الهواء

إعلامية شهيرة

نشر فنان شاب فيديو صادم عبر خاصية "استوري" على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، يظهر تحرشه الجنسي بإعلامية أثناء تقديمها النشرة على الهواء.

الفيديو أعادت نشره الإعلامية اللبنانية ليال سعد، عبر صفحتها على "فيس بوك"، وقالت إن الفنان الذي قام بهذا الفعل معها هو  الفنان اللبناني جوليان فرحات.

ويظهر الفيديو الإعلامية ليال سعد أثناء تقديم النشرة على التليفزيون، بينما قام الفنان بتصوير نفسه وهو يضع يده على صدرها من أعلى الشاشة.

وقالت في تعليقها على الفيديو عبر صفحتها :"وصلني هيدا الفيديو. فتت لشوف مين المحترم اللي مصوره وحاططه STORY على انستغرام. تبّين انو الشاب ممثل لبناني اسمه جوليان فرحات".

وأضافت :" هيدا الممثل يفترض انه يحتك بشكل يومي بممثلات، يصّور مشاهد تتطلب احتكاك جسدي، فعم تتخايلو بلحظتها وين بكونوا افكاره؟".

وتابعت الإعلامية اللبنانية :" جوليان، مع كل احترامي لمشاكلك النفسية مش هيك بتحلها وهاي مش طريقة لتفجير الكبت. في معالجين نفسيين كتير بلبنان واصحاب كفاءة عالية جداً وعدد كبير منهم بقدم خدمات من دون اي بدل مادي مجرّد لمساعدات الناس وتخفيف الكبت الخطير بهالمجتمع لأنو بيعتبروها رسالة ضرورية".

واستطردت :" بنصحك بزيارة احدهم او التواصل معهم. خطوة بتساعدك بشغلك قبل كل شي تاني.. ومؤسف انك عم تضحك بهيدي الطريقة على الشي اللي عم تعملوا بالفيديو، انا للأمانة وجعني قلبي عليك.. عسلامة انشالله".

وأثار الفيديو غضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وشن عدد كبير منهم وكذلك إعلاميات تعاطفن معها هجومًا على الفنان الذي وصفوه بأوصاف بذيئة وبأنه مريض.


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