سقوط شبكة تجارة المخدرات في مدينة نصر

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متابعات- أمينة عبد العال

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الهيروين

مدينة نصر

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من القبض علي شخصين بحوزتهم مواد مخدرة في مدينة نصر وتم تحرير محضر بالواقعة و تم إخطار النيابة لتتولي التحقيق.

وتعود بداية الواقعة إلي ضبط رجال مباحث القاهرة من ضبط شخصين مسجلين أثناء استقلالهم سيارة يقودها أحدهم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثان وبحوزتهم كمية من مخدر الهيروين تزن 210 جرام مبلغ مالي و 2 هاتف محمول، حسبما نشرت" الوفد".

يذكر أن المتهمين أقرا بحوزتهم للمضبوطات التي تم ضبطها معهم بسبب الإتجار.



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