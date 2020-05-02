أطنان من الذهب" فضيحة" تلاحق هذه الدولة.. ما علاقة إيران

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عبد القادر وحيد- متابعات

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إيران

فنزويلا

الطائرات

أطنان الذهب

في صفقة مثيرة للجدل، كشف إليوت أبرامز المبعوث الأمريكي لشؤون فنزويلا، عن  أن إيران أرسلت مزيدا من الطائرات إلى فنزويلا خلال الأسبوع الجاري.

وأضاف أبرامز أن الطائرات جاءت لتلقي دفعات من الذهب، منوها أن الطائرات القادمة من إيران تنقل أشياء لصناعة النفط تعود محملة بثمن هذه الأشياء من الذهب الأصفر.

وكانت شركة الطيران الإيرانية "ماهان إير" قد أرسلت أكثر من 6 طائرات إلى الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية الأسبوع الماضي.

وقامت السلطة في فنزويلا بفتح خزائن الذهب في البلاد وتسليم أطنان من سبائك المعدن الأصفر الخالص إلى طهران، حيث أسفرت تلك الشحنات، عن انخفاض مفاجئ في أرقام الاحتياطي الأجنبي في فنزويلا.

ووصل الاحتياطي الأجنبي،  الذي مزقته الأزمة الاقتصادية إلى 6.3 مليار دولار فقط من الأصول بالعملة الصعبة، وهو أدنى مبلغ منذ ثلاثة عقود.

يأتي هذا في الوقت الذي تجاهلت فيه إيران الحديث عن تلك الشحنات، وأن ما تم الإعلان عنه ما هو إلا اتهامات أمريكية.


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