بشرى.. وزيرة الصحة: شفاء أول حالتين بهذا العلاج الجديد

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محمد فضل- متابعات

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وزيرة الصحة

علاج

كورونا

بلازما

شفاء

أكدت وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، أنه تم حجز كمية من عقار "ريمديسيفير " لعلاج كورونا منذ 7 أسابيع بالتعاون من منظمة الصحة التي ستتولى دفع نفقات أول دفعة للعقار الذي تستقبله مصر.

وأشارت الوزيرة إلى أن مصر ضمن 100 دولة أجرت أبحاثا على علاج مرضى كورونا باستخدام بلازما المتعافين من المرض، مؤكدة على أنه تم البدء في علاج المصابين بالبلازما، وهناك حالتان استجابتا للعلاج بشكل جيد جدا، وسيتم استدعاء الكثير من المتعافين بالبلازما.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية على قناة "إم بي سي مصر" أن الحالات المصابة بكورونا أمس الجمعة وعددها 358، ظهرت من بين 7 آلاف حالة تم أخذ مسحات وإجراء فحوص كورونا لهم.

وقالت وزيرة الصحة إن 30% من الحالات تتوفى قبل وصولها إلى مستشفيات العزل الصحي، داعية للتوجه إلى مستشفيات الحميات والصدر بسرعة والتواصل على الخط الساخن 105 عند ظهور أعراض كورونا.


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