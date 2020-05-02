اختراق قاعدة عسكرية إسرائيلية وسرقة معداتها

02 مايو 2020 - 01:56 م

أعلن الجيش الإسرائيلى، عن قيام مجهولين، باختراق قاعدة عسكرية جنوب إسرائيل، وسرقة بعض معداتها.

وكشفت التحقيقات الأولية عن وجود مشتبه بهم دخلوا القاعدة وسرقوا المعدات العسكرية، وأتلفوا معدات أخرى، قبل أن يفروا هاربين.

ونقلت الواقعة صحيفة معاريف الإسرائيلية، وأنه تم إصلاح خرق سياج القاعدة العسكرية، وأن الشرطة العسكرية فتحت تحقيقا فى الحادث.