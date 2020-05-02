» حقيقة عودة النشاط الرياضى منتصف مايو

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الرياض

شباب

فيروس كورونا

منتصف مايو

نفى محمد فوزي المتحدث الرسمي لوزارة الشباب والرياضة ما تم تناوله من أخبار حول اتجاه الوزارة لفتح الأندية ومراكز الشباب بدءاً من منتصف شهر مايو الجاري واستئناف النشاط الرياضي.

وأكد المتحدث في بيان صادر عن الوزارة، التزام الوزارة التام بقرارات مجلس الوزراء المتعلقة بمنع التجمعات وإيقاف النشاط الرياضي ضمن الاجراءات الاحترازية المتخذة من قبل الحكومة المصرية لمجابهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأوضح أن ما تم نشره من أخبار عبر عدد من المواقع الإلكترونية بشأن استئناف عمل مراكز الشباب والأندية خلال شهر مايو الجاري هى بعيدة تمامًا عن الصحة ولا تمت للواقع بصلة، مهيبًا بوسائل الإعلام الالتزام بالدقة والرجوع إلى المصادر الرئيسية فى معلوماتها.


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