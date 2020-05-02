40 درجة مئوية ..الصعيد يعيش يوم قاس

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أكد الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل بهيئة الأرصاد الجوية، أن محافظات الصعيد ستشهد موجة حارة خلال الأيام المقبلة من الأسبوع الجاري  حيث ستصل درجة الحرارة على شمال الصعيد إلى 38 درجة مئوية ، بينما تصل إلى 40 درجة على جنوب الصعيد.

وحذر"شاهين"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباحنا مصري" المذاع عبر قناة مصر الأولى، اليوم السبت، من جود شبورة مائية في الصباح الباكر خلال هذه الإيام ، ونشاط ملحوظ لرياح ".

 وأوضح مدير مركز التحاليل بهيئة الأرصاد الجوية، أن درجات الحرارة سترتفع عن معدلها الطبيعي بنحو 4 درجات، بداية من الغد و حتي نهاية الاسبوع.

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