العثور على جثة شاب بقنا بعد أيام من الغرق

02 مايو 2020 - 01:49 م

تمكنت قوات الإنقاذ النهرى بقنا، من انتشال جثة شاب، بعد 4 أيام من الغرق فى نهر النيل بنجع حمادى.

وتبين بعد 4 أيام من بحث قوات الإنقاذ النهرى فى نهر النيل، بالتعاون مع الأهالى أن الجثة جرفها التيار شمالًا وتم العثور عليها فى منطقة نجع الغليض التابعة لمركز نجع حمادى.





انتقلت أجهزة الأمن، إلى موقع استخراج جثة الشاب، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات وإصدار تصريح بدفن الجثة.





دفع مرفق إسعاف قنا، برئاسة الدكتور بدوى سعيد، مدير المرفق، بسيارة إسعاف لنقل الجثة إلى مشرحة مستشفى فرشوط المركزى.