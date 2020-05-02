تخلص من مشاكل القولون العصبي بالابتعاد عن هذه الأطعمة

02 مايو 2020 - 01:43 م

يعاني الكثير من الأشخاص من تقلصات القولون وهي تعتبر من مشاكل الجهاز الهضمي و يصاحبها العديد من الأعراض منها ألم في البطن و الانتفاخ و اضطراب الجهاز الهضمي، وغالبا يكون السبب هو تناول بعض الأطعمة التي تزيد من هذه المشاكل.

ونصح الأطباء في هذا التقرير بالابتعاد عن بعض الأطعمة ومنها :

1- الفاصوليا و البقوليات فهي مصادر غنية بالبروتين وتحتوي علي نسبة عالية من الألياف الغير قابلة للذوبان في المعدة.

2- الأطعمة المقلية لأنه تغير من التركيبة الكيميائية للطعام إلي جانب أنها تحتوي علي الدهون الثلاثية والمعقدة وهي صعبة الهضم.

3- الأطعمة المصنعة لاحتوائها علي مواد حافظة تهيج القولون .

4- الأطعمة الدهنية لأنها صعبة الهضم .

5- الجلوتين وهو مصدر بروتيني يدخل في الكثير من الأطعمة مثل الخبز والمكرونة والأرز.