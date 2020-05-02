نائبة:"اللي مش هيقعد في البيت هيتقعد في المستشفى"

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مجلس النواب

الأولى

كورونا

إليزابيث شاكر

عقبت النائبة إليزابيث شاكر، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، علي زيادة أعداد المصابين بفيروس كورونا،قائلة :" ليس مفاجأة".

وأضافت "إليزابيث"، خلال حوارها ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر قناة مصر الأولى، اليوم السبت، بأن تخفيف ساعات الحظر قد يكون أعطى للمواطن نوع الأريحية، وهو أمر ليس إيجابيا، معقبة:" يجب أن يدرك المواطن أنه لا يوجد علاج، وأن الكرة في ملعب الوقاية".

وشددت عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، على ضرورة أن يلتزم المواطنين بالإجراءات الوقائية،معقبة "لما المواطن يقعد في بيته أحسن ما يقعد في المستشفى، ولما يتفرج على التليفزيون أحسن ما يوضع على جهاز تنفس صناعي".

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الجمعة، عن خروج 79 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1460 حالة حتى أمس.

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