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شيء غريب في أول ظهور لزعيم كوريا الشمالية

عرب وعالم

زعيم كوريا الشمالية "كيم يونج أون"
زعيم كوريا الشمالية "كيم يونج أون"
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محمد فضل- متابعات

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زعيم كوريا الشمالية

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شهد الظهور العلني الأول للزعيم الكوري الشمالي ، كيم جونغ أون،  بعد غيابه عن الأنظار لمدة ثلاثة أسابيع، شيئا غريبا، وهو عدم وجود الشخص الثاني في الدولة “تشوي ريونغ هاي”، رئيس المكتب السياسي.

وبحسب وكالة رينهاب الكورية الجنوبية، فإن تشوي أيضا النائب الأول لرئيس لجنة شؤون الدولة. وفي العام الماضي أصبح أول رئيس جديد لها منذ 20 عاما، ليحل محل كيم يونغ نام المسن لذا فهو الشخص الذي يمثل البلاد في المحافل الدولية.

وحضر كيم جونغ أون حفل افتتاح مصنع للأسمدة في مدينة سون تشون في مقاطعة بيونغان نامدو بالقرب من بيونغ يانغ أمس 1 مايو، وهذا هو أول ظهور علني له بعد غياب 20 يوما، كما ظهرت معه شقيقته .


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