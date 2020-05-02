مشهد مرعب.. تقطع رأس ابنتها وتسير بها عارية في الشارع (صور)

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محمد فضل- متابعات

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في مشهد مرعب لا يمكن تخيله، خلعت أمًا رداء الأمومة والرحمة والإنسانية وارتدت رداء مصاصي الدماء بل أكثر، حينما أقدمت على قتل ابنتها البالغة من العمر 13 عامًا، بطعنها أكثر من 20 طعنة ثم فصلت رأسها عن جسدها وتجولت بها في الشارع عارية دون ملابس.

وفي التفاصيل التي كشفتها صحيفة "ذا صن" البريطانية، ضبطت الشرطة الأوكرانية سيدة عارية في الشوارع ، حاملة بيدها سكينا دامية و باليد الأخرى كيسا به رأس ابنتها.

المشهد المرعب حدث في مدينة "خاركيف"، يوم 30 أبريل المنصرم ، ويتعلق الأمر بـ"تاتيانا بيانوفا"، البالغة من العمر 38 عاما ، ومهنتها عاملة نظافة، وهي أم للضحية "كريستينا" ذات الـ 13 ربيعا.

وكان خال الفتاة هو من بلغ عن الجريمة ، عندما اكتشف جثة ابنة أخته بدون رأس داخل الشقة التي يتقاسمها معهما.

ولم تتوصل الشرطة حتى الآن للدافع الذي جعل هذه الأم تطعن ابنتها 20 مرة بالسكين قبل أن تقطع رأسها، وما تزال التحقيقات جارية.





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