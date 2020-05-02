«الجبلاية» تلغى "الكأس" وتنتظر حسم مصير الدورى

02 مايو 2020 - 01:22 م

ينتظر مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة، رد مجلس الوزراء خلال الساعات المقبلة، بالموافقة على استئناف النشاط الكروي في يونيو القادم، بعدما توقف النشاط منتصف مارس الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا.

واستقر مسئولو الجبلاية على إلغاء مسابقة كأس مصر في نسخته الجارية، وذلك على الرغم من المساعي الجادة لاستئناف موسم الدوري العام.

ويأتي تركيز أعضاء اللجنة الخماسية المُكلفة بإدارة اتحاد الكرة على استكمال بطولة الدوري نظرًا للخسائر المالية الكبيرة التي ستقع على الجبلاية من الشركة الراعية، بجانب خسائر الأندية في حال الإلغاء.

ويأمل مسئولو اللجنة الخماسية، معرفة قرار الدولة بعودة النشاط أو إلغائه رسميا، كي يتسنى لها مخاطبة الاتحاد الأفريقي "كاف" الثلاثاء المقبل، وهو الموعد النهائي من الكاف، للرد على مصير البطولات المحلية.