جمعة : كورونا بداخلها نفحة ربانية

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الدكتور علي جمعة
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الصحة

علي جمعة

الأولى

كورونا

أكد الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، وعضو هيئة كبار العلماء، أن شهر رمضان له نفحات، معقبا :"نحتاج أن نتمتع بنفحات الشهر الكريم في ظل الحظر الذي نعيشه بسبب فيروس كورونا".

وأضاف "جمعة"، خلال تقرير خاص ببرنامج، "صباح الخير يا مصر"، المذاع عبر قناة مصر الأولى، قائلا :"الغمة التي نعيشها بسبب فيروس كورونا بداخلها نفحة ربانية، يمكن للإنسان ينتهزها".

 وأوضح جمعة أن هناك بركة للمكان، وللأشخاص، وللزمان، وهناك بركة لبعض الأحوال، حيث أرشدنا ديننا أن ندعو في وقت نزول المطر، كما أرشدنا أن نلتمس في شهر رمضان نفحاته.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الجمعة، عن خروج 79 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1460 حالة حتى أمس.

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