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بسبب قطر.. حفيد عمر الشريف يثير الجدل

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حفيد عمر الشريف: جدي كان يغرق وسط النساء والشمبانيا
حفيد عمر الشريف: جدي كان يغرق وسط النساء والشمبانيا
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قطر

انستجرام

صور

حفيد عمر الشريف

أثار عمر جونيور، حفيد الفنان الراحل عمر الشريف، جدلاً واسعًا، وذلك بعد نشره صورة له عبر حسابه الشخصي على تطبيق "إنستجرام"، ظهر فيها بالجلباب، أمام علم قطر، وذلك بعد صورته الفاضحة التي ظهر فيها بالملابس الداخلية النسائية.

وقدم حفيد عمر الشريف الشكر لـ قطر، في تعليقه على الصورة، لتنهال عليه التعليقات التي استنكرت علاقته بـ قطر، وسبب اتجاهه لها لا سيما بعد صوره وفيديوهاته وتصريحاته الفاضحة.

يأتي ذلك بعد سنوات من اعتراف حفيد عمر الشريف بأنه مثلي الجنس، وقام مؤخرًا بنشر صورة عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" وهو يرتدي حمالة صدر.

كما أثار عمر جونيور «حفيد الفنان عمر الشريف»، حالة كبيرة من الجدل مؤخرًا، بسبب ظهوره في صورة مرتديًا حمالة صدر، ونشرها عبر حسابه الرسمي على تطبيق "إنستجرام"، ما جعله يتصدر مؤشرات البحث على موقع "جوجل" في الساعات الماضية.

وظهر حفيد عمر الشريف «عمر جونيور»، في فيديو عبر حسابه الرسمي على تطبيق "إنستجرام"، بصحبة الممثل الإسرائيلي إلياد كوهين، خلال حفل توزيع جوائز الأوسكار، وقام الأخير بتقبيله على السجادة الحمراء، بينما قام «عمر» بالتقاط الفيديو على طريقة السيلفي.


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